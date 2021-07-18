بيوت صغيرة للمشردين بمدينة النجوم

لوس أنجليس (أ ف ب)

أقيم للمشردين في لوس أنجليس 76 بيتاً صغيراً مموّلاً من البلدية في حيّ تارزانا. ويمتدّ كلّ منها على حوالي 6 أمتار مربعة وهو مجهّز بفرشتين ورفوف ومكيّف هوائي وجهاز تدفئة. ويكلّف هذا البيت الصغير 6500 دولار ويمكن تجهيزه في خلال 90 دقيقة.

وتكون المراحيض والحمامات مشتركة ووضعت غسّالات متطورة قبالة طاولات برتقالية اللون تظلّلها شمسيات كبيرة. وتدير هذه «البلدة الجديدة» منظمة «أمل الوادي» غير الحكومية، في مسعى للقضاء على ظاهرة خيام المشردين البائسة في المدينة الكبرى التي تحتضن هوليوود ونجومها وبريقها.