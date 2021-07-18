زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يبعث رسالة مؤثرة

شعبان بلال (القاهرة)



تصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وكذلك محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج وإجراء عملية جراحية خطيرة.



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الأزمة الصحية الفنانة ياسمين عبد العزيز، متمنين لها الشفاء العاجل، خاصة بعد تداول أنباء حول دخولها في غيبوبة بعد خضوعها لعملية جراحية.



ووجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتفذيه".



وقال الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في الرعاية الآن وتحتاج إلى دعوات الجميع.



وأضاف العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم، أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم،وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها".



وخضعت ياسمين عبد العزيز، أمس السبت، لعملية جراحية خطيرة اضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة.









