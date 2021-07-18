مصدر يوضح لـ"الاتحاد" تفاصيل الحالة الصحية لوائل الإبراشي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي تفاصيل جديدة حول حالته الصحية خاصة مع ابتعاده عن الشاشة رغم خروجه من المستشفى منذ عدة أشهر.



وقال المصدر لـ"الاتحاد" إن الإعلامي المصري الشهير يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب طول فترة المرض، وغيابه عن الشاشة لفترة هي الأطول منذ بداية مسيرته الإعلامية الممتدة لأكثر من عشرين عاما.



وأشار المصدر إلى أن الإبراشي كان قريبا من العودة للشاشة مرة أخرى من خلال برنامجه عبر التلفزيون المصري "التاسعة"، إلا أن حالته الصحية لم تسمح حسبما أورد له الأطباء خاصة مع تآكل الرئة تأثرًا بفيروس كورونا المستجد.



وأصيب الإبراشي قبل أشهر بفيروس كورونا ودخل المستشفى نتيجة تبعات الفيروس التي أدت لعدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية، وغادر المستشفى في وقت لاحق.