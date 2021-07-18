إليسا تتفاعل مع حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية

حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ونشرت إليسا صورة لياسمين عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "الله يشفيها ويكون معها يارب".

كان عدد من الفنانين المصريين قد كشفوا عن تواجد ياسمين عبدالعزيز في أحد المستشفيات، من أجل إجراء جراحة صعبة لم يتم الكشف عن طبيعتها.

كما أن الفنان أحمد العوضي كان أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، أمس السبت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.