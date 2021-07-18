إيلون ماسك يكشف التفاصيل عن تشييد مدينة على المريخ

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن خطة تفكر بها شركته، لزيادة إنتاج محركات صاروخ رابتور، المستخدمة في المركبة الفضائية القابلة للاستخدام المتكرر والمصممة لإرسال أوائل البشر إلى المريخ.

وفي سؤال على تويتر، رد الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، عن عدد محركات رابتور التي تخطط شركته لإنتاجها سنويا، بالقول: "800 إلى 1000 في العام. تقريبا العدد الضروري لبناء الأسطول اللازم لتشييد مدينة ذاتيا على سطح المريخ في غضون 10 سنوات".

وأضاف أنه من من المحتمل أن يستغرق الأمر حوالي 20 عاما، لذلك أمل ماسك أن يتم بناؤها بحلول عام 2050.

يشار إلى أن الملياردير الأميركي كان صرح في وقت سابق، بأن تكلفة بناء مثل هذه المدينة المكتفية ذاتيا على سطح المريخ قد تصل إلى عدة تريليونات من الدولارات.

أما عن العملة المشفرة "بيتكوين"، فقد أعلن ماسك أن شركاته يمكنها استئناف المعاملات باستخدامها لحين تعدينها باستخدام الطاقة النظيفة.