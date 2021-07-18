الأهلي والزمالك.. «نار تحت الرماد»!



علي معالي(دبي)

في الوقت الذي يحتفل فيه الأهلي بلقبه التاريخي، والعاشر في دوري أفريقيا، تجددت حالة «الغليان» بين جمهوره وأنصار منافسه الزمالك في مصر والوطن العربي، بسبب تعليق تم نشره على موقع قناة النادي «الأحمر».

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والشد والجذب، ووصل إلى حد الشتائم الخارجة عن اللائق بين جماهير الأهلي والزمالك، بالتزامن مع حصول «نسور أفريقيا» على لقب تاريخي، جعله يبتعد كثيراً عن أقرب منافسيه على مستوى «القارة السمراء».

بعث الزمالك بتهنئة مثل بقية أندية العالم التي أرسلت تبارك للنادي الأهلي، على فوزه الأفريقي الجديد، ولكن شخص ما بموقع قناة الأهلي، رد على خطاب الزمالك فقط، بتعليق موجه إلى «القلعة البيضاء» قال فيه: «ننتظركم في البطولة القادمة، من أجل إعادة لقاء العام الماضي، وهو ما اعتبره الزمالك إهانة.

من جانبه، أعلن الزمالك سحب التهنئة المقدمة إلى الأهلي في بيان رسمي، قال فيه: اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي، وتعتبرها كأن لم تكن، وذلك اعتراضاً على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

وقال الزمالك في بيانه: كان الهدف من التهنئة البدء في نبذ التعصب بين الجماهير، ولكنها للأسف قوبلت من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم على صفحاته الرسمية.

وأضاف الزمالك: ثم تبعتها جماهيرهم على النهج نفسه، في تطاول واضح على الزمالك وعلى شيكابالا «كابتن» فريق كرة القدم، وتلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد اللاعب، أمر لا يمكن قبوله، خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي.

وختم النادي «الأبيض» بيانه: لذلك تطالب اللجنة إدارة الأهلي معاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية على ذلك السلوك المشين، مما يزيد من الاحتقان بين الجماهير، وتتحمل مسؤوليته إدارة الأهلي.

جاء رد النادي الأهلي سريعاً، وقال في بيان رسمي: تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي، باعتذار واجب إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر، وقام أحد العاملين بالقناة بكتابة تعليق لا يليق.

وأضاف: بناءً عليه قررت الإدارة إيقاف المتسبب عن العمل وتحويله إلى التحقيق، تمهيداً لفصله عن العمل، وتؤكد الإدارة على فردية الحدث، وتأسف على حدوثه، وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.

واشتعل النقاش والجدل بين جماهير الفريقين حتى قبل إرسال النادي الأهلي لهذا الاعتذار، لتهدأ الأمور نسبياً، ولكن تظل النار تحت الرماد دائماً بين جماهير القطبين الكبيرين.

وكان الأهلي قد عاد من المغرب متوجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا العاشر، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 في المباراة النهائية، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في مشواره مع البطولات القارية.