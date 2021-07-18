إنقاذ جنينين بعد مصرع والدتهما في حادث مأساوي بالأردن!

في حادث سير مأساوي جنوب الأردن، لقي زوجان مصرعهما، وأصيب 4 من أطفالهما وشخص آخر، فيما تم إنقاذ جنينين بعد إجراء عملية قيصرية للأم التي كانت حاملاً خلال وقوع الحادث.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان، نتج عنه وفاة زوجين إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم.

كما أضاف أن أربعة من أطفالهم وسائق المركبة الأخرى أصيبوا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وبيّن الناطق الإعلامي أن الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإخراج الجنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية (الخداج).

