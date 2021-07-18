«يوم التروية» يتصدر تويتر بعد تفاعل الآلاف معه

أحمد عاطف (القاهرة)

بمئات الآلاف من المشاركات، تصدر هاشتاج «يوم التروية» قائمة ترند تويتر في مصر والسعودية والمنطقة العربية، تزامناً مع يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. ومن المعتاد ضمن الشعائر أن يتوجه فيه حجّاج بيت الله الحرام إلى مِنى، حيث يُحرِم الحاج المتمتّع إحراماً جديداً، أما الحاج المُفرد والحاج القارن فهما على إحرامهما الأول، ويبيت الحُجاج بـ«منى» اتّباعاً لسنّة النبي صلّى الله عليه وسلّم. وقد أُطلِق على يوم الثامن من شهر ذي الحِجة يوم التروية لأن حُجاج بيت الله الحرام يروون أنفسهم بالماء فيه لما بعده من الأيام، وذكر العلماء أنه في هذا اليوم حصل التروي من إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقال الإمام العيني في كتابه البناية شرح الهداية: (وإنّما سُمِّي يوم التروية بذلك، لأنّ إبراهيم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلاً يقول له: إنّ الله تعالى يأمرك بذبح ابنك، فلمّا أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سُمِّي يوم التروية). وحرص رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» على الدعاء لأنفسهم وأسرهم وأن يصلح لهم أحوال بلادهم.