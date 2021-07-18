5 طرق للحماية من شيخوخة البشرة المبكرة

بمرور الزمن، تصبح البشرة أقل سماكة وأكثر جفافاً وترهلاًَ ما يساعد التجاعيد على الظهور. ووفق موقع DW الألماني (السبت) يؤكد أطباء الجلدية أن هناك 5 طرق طبيعية لمحاربة شيخوخة البشرة المبكرة، والاحتفاظ بمظهرها الشبابي الممتلئ، وهي: الترطيب اليومي بماسك ماء الورد الطبيعي وزيت بذور الجوجوبا، ما يحفظ الخلايا ويوازن الأس الهيدروجيني ويمنع حب الشباب، وتنظيفها برفق بعد المكياج مرتين يومياً، ووضع مستحضر التسمير الذاتي بدلاً من أشعة الشمس، وتجنب تعابير الوجه المتكررة، (باسمة أو غاضبة)، والعناية بالعينين باستخدام كريم ترطيب يمنع ظهور التجاعيد حولها، وأخيراً ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعياً ما يحسن الدورة الدموية ويساعد البشرة على محاربة الشيخوخة.