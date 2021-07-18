«بعد عمري».. أغنية العيد من محمد الشحي

مراد اليوسف (دبي)

يعايد الفنان الإماراتي محمد الشحي الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، من خلال أغنيته المنفردة الجديدة «بعد عمري» التي تنتمي للون الغنائي العاطفي الكلاسيكي من ألحانه نفسه وكلمات حسين خميس وتوزيع الموس، والذي يقول في مطلعها:

أحبك يا بعد عمري

وأحب اللي يحبونك

وأحب أهلك وجيرانك

وكل الناس من شانك

وأحب الأرض لي توطي

عليها تمشي بهونك

وأحب بلاد مسكنكم

وأحب الدار وأوطانك..

وتمنى محمد الشحي، من خلال حسابه في إنستغرام، للجمهور عيداً مباركاً وقال: «عيدي لكم يالغاليين بعنوان بعد عمري، وأتمنى لكم استماع ممتع للجميع وكل عام وأنتم بخير»، وذلك بعد أن كان قد نوه قبلها خلال تواجده في استوديو لتسجيل الأغنية بأن لديه جديد ومفاجأة بالعيد.

وقد طرح الشحي أغنية «بعد عمري» في قناته الرسمية عبر يوتيوب.