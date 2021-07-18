الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تخضع لعملية جراحية صعبة

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، نقلاً عن مصدر مقرب، آخر التطورات الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية.

وأشارت "الوطن" إلى أنه وبحسب المصدر، فإن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز "مستقرة"، و"تتواجد حالياً في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، بعد أن خضعت لعملية جراحية استغرقت ساعات".

وأوضح المصدر أن "الفنانة المصرية، قبل دخولها غرفة العمليات، شددت على المقربين منها عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، وبناء على رغبتها تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها المقربون، على نوع العملية الجراحية، فيما اكتفى الفنان أحمد حلمي، أحد الأصدقاء المقربين لياسمين عبد العزيز، بالقول عبر حسابه في "فيسبوك" بقوله "عملية صعبة".

ولفت الفنان المصري، أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز، في وقت سابق، إلى خضوع زوجته لعملية جراحية على حسابه في "فيسبوك"، وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".