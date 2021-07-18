مصر تحظر تصدير هذه المادة الخطيرة لمدة عام!

أحمد عاطف (القاهرة)

حظرت مصر تصدير الأكسجين الطبي لخارج البلاد لمدة عام بعد مذكرة مقدمة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تلاها قرار من وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزيرة الصحة والسكان.

ونص القرار المنشور في "الوقائع المصرية" (الجريدة الحكومية الرسمية) على أن يعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ ١٥ يوليو الجاري، وكلف الجهات المختصة تنفيذه، وحمل رقم 321 لسنة 2021.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأكسجين في مصر 43 شركة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 9 ملايين متر مكعب يتم توريد أغلبها للمستشفيات المتعاقدة مع المصانع في مصر.