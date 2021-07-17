المرتشون يمتنعون شعار «غولدن غلوب»

لوس أنجليس (أ ف ب)

منعت الجهة المنظمة لحفلة توزيع جوائز «غولدن غلوب» التي تتهمها هوليوود بالمحاباة وحتى بالفساد، أعضاءها من قبول أي هدايا أو رحلات مدفوعة أو مزايا أخرى في المستقبل من صناع السينما. واتُّهمت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المؤلفة من حوالي 80 صحفياً متخصصاً في السينما باستغلال أهمية الترشيحات للجوائز بهدف الحصول على امتيازات وإقامة روابط خاصة مع نجوم هوليوود. واعتبر نجوم بينهم سكارليت جوهانسون وتوم كروز أن هذه الإصلاحات بطيئة وغامضة للغاية، فيما استقال عضوان من رابطة الصحافة الأجنبية بعدما وصفا الأجواء بأنها «سامة».