الإعدام لـ«سفاح هوليوود»

لوس أنجليس (أ ف ب)

حُكم على مايكل غارغيولو- الملقب «سفاح هوليوود»، بالإعدام الجمعة لقتله امرأتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، إحداهما كان من المقرر أن يواعدها الممثل الأميركي أشتون كوتشر ليلة الجريمة. وقد تعرضت الضحيتان لطعنات عدة خصوصاً في الصدر، وعُثر على إحداهما مقطوعة الرأس تقريباً. وقال قاض في لوس أنجليس: «في هذه القضية، أينما ذهب (مايكل) غارغيولو (45 عاماً)، حلّ معه الموت والدمار». وقُبض على الجاني 2008 قرب لوس أنجليس، بعدما جرح نفسه عن طريق الخطأ في هجوم على ضحية ثالثة نجت من الموت. وهو يُحاكم بإيلينوي بتهمة قتل امرأة عام 1993. وسيفلت غارغيولو من الإعدام حالياً، لأن كاليفورنيا جمدت أحكام الإعدام منذ 2019.