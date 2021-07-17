هل تقضي دلال عبد العزيز عيد الأضحى في المنزل؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

يتساءل كثير من جمهور النجمة المصرية دلال عبد العزيز إن كانت فنانتهم المحببة ستتمكن من مغادرة المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتقضي عيد الأضحى المبارك في المنزل؟

كشف مصدر، مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، أن الطاقم الطبي، المشرف على علاجها، بذل مجهوداً كبيراً خلال الساعات الأخيرة على أمل أن تقضي نجمة السينما والتلفزيون العيد في المنزل.

وأضاف المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز لا تسمح لها بعد بقضاء عيد الأضحى المبارك في المنزل، خاصة أنها ما تزال تحتاج للعناية المركزة إثر تآكل الرئة بشكل كبير جراء آثار الإصابة بالفيروس.

وأشار المصدر إلى أن الطاقم الطبي فضل إبقاء الفنانة في المستشفى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مغادرتها إلى المنزل تعني معرفتها بوفاة رفيق عمرها وزوجها نجم الكوميديا الكبير سمير غانم.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتتلقى دلال عبد العزيز العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين.