مخرجة فرنسية تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

أصبحت الفرنسية جوليا دوكورنو ثاني امرأة تنال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في اختتام الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي مساء اليوم السبت.

وأعلن سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، منذ الدقائق الأولى لحفلة توزيع الجوائز، فوز دوكورنو في خطوة فاجأت الحاضرين.

وقد أعلن سبايك لي هوية الفائز بهذه الجائزة الكبرى في المهرجان فيما كان يُفترض أن يكشف اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل.

وباتت جوليا دوكورنو، التي نالت الجائزة عن فيلم "تيتان"، ثاني مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ المهرجان بعد جين كامبيون سنة 1993.

كانت دوكورنو (37 عاما) قد أثارت إعجاب النقاد في السابق بفيلمها (رو).

وعاد مهرجان كان، أكبر مهرجانات السينما في العالم، إلى الريفييرا الفرنسية بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.