صور.. يقفزون من الطابق الثامن هرباً من حريق

قفز عدة أشخاص من الطابق الثامن بعد أن شب حريق هائل في شقتهم بمدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، اليوم السبت.

وقال مصدر أمني إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن قفزوا فراراً من ألسنة اللهب، مضيفاً أن شخصاً رابعاً نجا. وتقول تقارير إعلامية إن الناجي هو طفل رضيع.

حريق في مرسيليا

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الحريق الذي نشب في المبنى في الصباح الباكر، وإن اثنين منهم في حالة خطرة.

وذكرت الإذاعة الفرنسية "فرانس إنفو"، نقلاً عن دومينيك لورينز المدعية العامة في مرسيليا، أن السلطات تعتقد أن الحريق نشب بفعل فاعل.

وأضافت الإذاعة أن حريقين اندلعا أحدهما في الطابق السادس والثاني في سلم المنزل.

كانت الشرطة قالت، في البداية، إن الحريق شب عن طريق الخطأ.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر موقع تويتر، عن تعازيه لأسر الضحايا. وكتب عمدة مرسيليا بينوا بايان على تويتر أيضاً واصفاً الحريق بأنه دراما مروعة، معرباً عن تعاطفه مع المتضررين.