ترفع دعوى طلاق لهذا السبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة (شرق العاصمة القاهرة)، لرفضه العمل وإجبارها على الإنفاق عليه وعلى أصدقائه واستضافتهم في منزلها لنحو أسبوعين.

وقالت الزوجة إن زوجها أوهمها قبل الزواج بيسر حالته المادية ليستولي على مصوغاتها بعد الزواج بأسبوعين، ويبدد أموالها ويجبرها على تحمل تصرفاته التي لا تطاق، حسبما ذكرت.

وأشارت الزوجة إلى أن قدرها قادها للوقوع ضحية لجبروت زوجها، موضحة: «اكتشفت حقيقته وخداعه لي وزواجه أكثر من مرة، ومواصلته النصب وملاحقته بعدة قضايا.

يتعمد تعذيبي والإساءة لي، ويختفي طوال شهور، ثم يأتي ويجبرني على تحمل أصدقائه واستضافتهم في منزلي». وأضافت «عندما أحاول صده يعتدي علي بالضرب المبرح، وحبسني لمدة 3 أسابيع وعرضني للعذاب، بحجة محاولته إقناعي بتصرفاته، ووجدت نفسي في مأزق بسبب خوفي على حياتي وطفلتي من عنف زوجي ومعاقبته لي».

