احذر.. نوبات الضحك قد تكون قاتلة

الاتحاد (مصطفى أوفى)

على الرغم من ندرة الظاهرة، فإن الضحك قد يتسبب في الموت فعلاً. وقد اهتمت صحيفة "ميرور" البريطانية بالموضوع وأعدت عنه تقريراً.

تقول الصحيفة إن أول تسجيل للظاهرة يعود إلى اليونان القديمة. وكان الضحية الفيلسوف اليوناني كريسيبوس.

وقالت الصحيفة إن الوفاة عادة ما تكون نتيجة لأمور تحدث أثناء نوبة الضحك التي يعجز الشخص عن السيطرة عليها.

نوبة ربو

يمكن لمجموعة متنوعة من المشاعر المختلفة أن تؤدي إلى نوبات الربو. أحد هذه المشاعر هو الضحك. في بعض الحالات، يمكن للشخص أن يضحك كثيرًا بحيث تحدث له نوبة ربو حادة ويواجه صعوبة في التنفس. يمكن أن يهدد ذلك الحياة بشكل خطير ويسبب فشل الجهاز التنفسي أو السكتة القلبية.

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ هو انتفاخ يتشكل في وعاء دموي. يمكن أن تسبب زيادة الضغط في تجويف الجمجمة والذي يمكن أن يتداخل مع الأكسجين في الدماغ، مما يؤدي إلى غيبوبة أو الموت.

الاختناق

قد يؤدي الضحك الشديد في بعض الأحيان إلى الاختناق. ويمكن أن يتسبب في توقف شخص ما عن التنفس وحرمان جسده من الأكسجين.

وقال الدكتور كوشال، طبيب عام في مركز بريوري الطبي في ليفربول للصحيفة إن "من غير المحتمل أن يموت الناس بسبب الضحك هذه الأيام، إنه نادر جدًا. ما لم يكن لديهم طعام في أفواههم في ذلك الوقت واختنقوا به".

وتذكر الصحيفة أن ويسلي بارسونز، وهو مزارع من ولاية إنديانا الأميركية، توفي في عام 1893 بينما كان يضحك مع أصدقائه. انطلق في نوبة من الضحك الذي لا يمكن السيطرة عليه واستمر ساعة كاملة ما أدى إلى وفاته.

في بريطانيا، توفي أليكس ميتشل من نورفولك وهو يشاهد حلقة من مسلسل تلفزيوني عندما بدأ يضحك. وهو ما أدى إلى فشل القلب.

ويُعتقد الآن أن ميتشل مات بسبب مرض في القلب كان موجودًا مسبقًا. لكن الضحك هو الذي فاقم ذلك المرض.