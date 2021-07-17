حبيب إلياسي يعايد جمهوره بـ «أثقل»

الاتحاد (أبوظبي)

يعايد الفنان الإماراتي حبيب إلياسي جمهوره، بطرح أغنية جديدة أول أيام عيد الأضحى المبارك، تحمل عنوان «أثقل»، وهي من نوعية الأغنيات الشبابية سريعة الإيقاع، وكتب كلماتها علي إلياسي، ولحنها حبيب نفسه، وتولى توزيعها موسيقياً إبراهيم السويدي، وتم تسجيلها في استوديوهات «اتش برودكشن» للإنتاج الفني.

وتأتي أغنية «أثقل» في إطار توجه حبيب في إصدار الأغنيات الرومانسية، حيث سبق له تقديم أغنية «بلا سبب» التي كانت أول تجربة له باللهجة العراقية، واستطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً على موقع «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تعد إحدى أغنياته التي تعود أن يعايد جمهوره بها في المناسبات الخاصة بالعيد، حيث طرح سابقاً أغنية «سمو الحب» التي اعتبرها هدية جمهوره في عيد الفطر الماضي.