تغيير توقيت حفلات العيد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقًا من حرصنا الكبير على سلامة الزوار والعاملين في مختلف المرافق والوجهات السياحية والفعاليات في أبوظبي، ونظرًا للإجراءات الجديدة المتعلقة ببدء برنامج التعقيم الوطني اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 19 يوليو، فقد تم تغيير توقيت الحفلات لتفتح الأبواب أمام الحضور بدءًا من الساعة 4:30 عصرًا، وتبدأ في الساعة 6:30 مساءً وتنتهي في الساعة 10 ليلًا في يومي 22 و23 يوليو.

وستكون التذاكر التي بحوزتكم صالحة لحضور الحفل.

ويجب على الحضور إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ الاستلام للتمكن من دخول مكان إقامة الحفلات، ويجب أيضًا على كافة الحضور ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عامًا أن يكونوا حاصلين على اللقاح الكامل (مع انقضاء 28 يومًا بعد الجرعة الثانية) وإبراز حرف E أو أيقونة النجمة على تطبيق الحصن.