أشرف زكي يرد على أزمة حلا شيحة مع تامر حسني

شعبان بلال (القاهرة)



انتقد الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، تصريحات الفنانة المعتزلة حلا شيحة المتعلقة بفيلم "مش أنا"، والتي تسببت في أزمة مع الفنان تامر حسني.



وقال زكي في تصريحات إعلامية، السبت، إنه لا مكان لتلك الفنانة في نقابة المهن التمثيلية، مشددا على أن هذا درساً لكل من يدعي أن الفن "حرام".



وقدم زكي اعتذارا عن قبوله يوما عودة الفنانة حلا شيحة للنقابة، موضحا أن الذين يرون أن الفن حراما يُطبقون "لكم دينكم ولي ديني".



وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر رفضها التام لتصريحات الفنانة المعتزلة حلا شيحة، مشددة على رفض كل محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله المبدعين خطيئة".



وفي وقت سابق، هاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني بعد طرح فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا"، والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها، رغم أنها أعلنت براءتها من العمل.



وقالت شيحة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" :" بالنسبة لفيلم "مش أنا" الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى "مش أنا" واتمنى التوفيق لكل زملائي".









