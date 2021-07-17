راغب علامة يطلق «يا شعب زايد»

مراد اليوسف (دبي)

من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، أهدى الفنان اللبناني راغب علامة أغنية جديدة أعدها خصيصاً إهداء إلى دولة الإمارات وشعبها، حملت عنوان «يا شعب زايد»، وقال في إهدائه عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: «إنها إمارات المحبة، إنها إمارات التسامح والتطور والسلام، ‏هذا بعض مما في قلبي تجاه شعب زايد الحبيب وقادة الإمارات الكبار».

وصادف طرح أغنية «يا شعب زايد» بالتزامن مع إحيائه حفلين غنائيين على مسرح دبي أوبرا مساء يومي 15 و16 يوليو، قدم خلالهما مجموعة كبيرة من أغنياته التي تحمل شهرة وانتشاراً كبيراً بين الجمهور العربي.