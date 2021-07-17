بأسعار منخفضة.. "سامسونج" تعتزم الكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي

تعتزم شركة "سامسونج اليكترونيكس" الكشف عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي الشهر المقبل بأسعار منخفضة مقارنة بسابقتها، حسبما قالت مصادر مطلعة اليوم السبت.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يطرح عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الهاتف "جالاكسي زد فولد3" بسعر يبدأ من نحو 99ر1 مليون وون (1744 دولار أميركي)، أقل بنسبة 17 % عن سعر

الموديل السابق البالغ 39ر2 مليون وون.

ومن المتوقع أن يكون سعر "جالاكسي زد فليب 3" منخفضا بنحو 22% عن سابق بسعر 28ر1 مليون وون.

ويبدو أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تماشياً مع جهود سامسونج لتعزيز مبيعات هواتفها الذكية القابلة للطي وتحقيق أفضلية في السعر في مواجهة منافستها الأميركية أبل.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن إطلاق هاتفيها الذكيين الجديدين، مع ملحاقتهما يوم 11 أغسطس. كما يتوقع على نطاق واسع أن تقدم أبل هاتف آيفون جديد في سبتمبر.