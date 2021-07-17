حجاج بيت الله الحرام يؤدّون طواف "القدوم"

شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة منذ صباح اليوم (السبت) توافد أولى طلائع ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم والسعي، وسط إجراءات احترازية وتنظيمات مشددة، إذ سيستمر تدفق ضيوف الرحمن حتى يوم غد (الأحد) الثامن من ذي الحجة أول أيام مناسك الحج، ثم سيتوجهون بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.





ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى اليوم السبت السابع من ذي الحجة في تمام الساعة السادسة صباحاً، وتستمر إلى 8 ذي الحجة الساعة التاسعة صباحاً.



وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام، والانطلاق بالحافلات من محطة «باب علي»، وصولاً إلى ساحة جسر الجمرات، وعبر النقل بنظام الرحلات الترددية، بما لا يقل عن 200 حافلة بمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، ليتم وصولهم إلى الساحة، بحسب ألوان النطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.