شيرين عبدالوهاب تلقي التحية العسكرية أمام السيسي

في مشهد غير اعتيادي، ألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التحية العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.

وأدت الفنانة شيرين، أغنية "مصر دايما" وذلك خلال المؤتمر الأول للمبادرة، الذى أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وشارك في الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

تفاعل كبير شهدته أغنية شيرين ومشاركتها في المؤتمر، خاصة وأنه يعد الظهور الأول لها بعد أزمتها هي وزوجها حسام حبيب مع والد الأخير بسبب التسجيل المسرب.

إلا أن ظهور شيرين صامدة وقيامها بأداء التحية العسكرية، تسبب في احتفال كبير بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وترحيب بظهورها مرة أخرى.

ومن جانبها نشرت شيرين صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية للرئيس المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت عليها بتوجيه رسالة إلى الرئيس.