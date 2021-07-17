نجوم الفن يتفاعلون مع منشور دنيا سمير غانم

شعبان بلال (القاهرة)



بعثت الفنانة دنيا سمير غانم، رسائل حزينة إلى والديها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج من أعراض فيروس كورونا منذ أكثر من 3 أشهر في أحد مستشفيات القاهرة.



وعلقت دنيا سمير غانم على صورة نشرتها لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بقولها: "ربنا يرحمك ويسعدك ياحبيبي، اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون حساب ولاسابقة عذاب".



بينما علقت على صورة أخرى تجمعها بوالدتها دلال عبدالعزيز، قائلة :"ربنا يشفيكي يامامي ياحبيبتي".



وتفاعل العديد من نجوم الفن مع منشور دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم ندى أكرم وكندة علوش ونجلاء بدر وعلاء التونسي ورانيا يوسف وغيرهم من المشاهير الذين دعوا بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، والرحمة للفنان الكبير الراحل سمير غانم.



ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من 3 أشهر من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.



وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ "الاتحاد"، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال داخل العناية المركزة، فيما توقفت بشكل كامل عن السؤال عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم، حيث تشعر بشكل كبير بوفاته.



وأضاف المصدر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تتحسن بشكل بطيء خلال الفترة الماضية، فيما تراجعت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لا تزال متأخرة على المستوى الصحي على الرغم من كل الفترة الماضية التي يعكف فيها الطاقم الطبي على مساعدتها وانعاشها للخروج من الرعاية المركزة.









