مرحباً بكم في.. زمان لوّل

هناء الحمادي (أبوظبي)

هنا.. في «نزل القلعة».. لا صوت يعلو على زقزقة العصافير، وعبق التاريخ الذي يشعرك بالفخر..

بيت تراثي تحوّل إلى فندق يشعر من يزوره أو يقضي فيه عدة ليال أنه ينتقل من عالم المدنية الحديثة إلى عالم الأجداد وتراث الأسلاف، حيث ينفصل عن العالم الخارجي لتهيمن عليه سكينة وهدوء المكان، وما إن يسير الزائر عدة خطوات، فإنه يستمتع بعبق التراث من خلال رحلة ماض وتاريخ وحضارة.

عبق الماضي

وليد العبدولي صاحب «نزل القلعة» في منطقة الطيبة بإمارة الفجيرة قال: نزل القلعة فكرتنا «أنا وزوجتي»، حيث نعشق كل ما يتعلق بالتراث، وتحول إلى واقع، في فبراير 2020، وقدمناه بشكل مختلف دعماً للسياحة، ولتقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار والمستكشفين للمنطقة الشرقية الخلابة من خلال تجربة المبيت في نزل تراثي متكامل، للتعرف على حياة العائلة الإماراتية قديماً.

دعم السياحة

يضيف: «هدفنا الثاني دعم السياحة البيئية في المنطقة والتعريف بالمناطق الطبيعية في مسافي خاصة وربوع المنطقة الشرقية عامة، وللتوعية بضرورة الحفاظ على الموارد البيئية، وذلك من خلال التعاون مع العديد من الجهات المحلية أبرزها «مغامرات الفجيرة»، وذلك لعمل مسارات جبلية تربط بين النزل والمواقع الأثرية القديمة، وتستمر خلال التضاريس الجيولوجية المتعددة في المنطقة والعيون والمزارع الساحرة ليشكل مسار الطيبة الممتد إلى وادي العبادلة الذي يعد أهم وأجمل مسار جبلي في المنطقة، ليسترجع من يجول في النزل ذكرياته إلى زمان لوّل، حيث في كل زواياه وأركانه تفوح رائحة الماضي الجميل من الألوان إلى الديكور إلى الجلسات التراثية الهادئة بعيداً عن صخب المدينة.

جلسات تراثية

يقول العبدولي: «يحتوي النزل على مجلس كبير بجلسات مختلفة، وسطح واسع مطلّ على المزارع من كل الجهات ومنطقة شواء متكاملة وجلسة تراثية، ومطبخ خارجي منفصل وحوي ومريحانة. ويضيف: «يشمل مزرعة منفصلة تحتوي على جلسة بسيطة، أو ما نسميه بـ «المنامة»، وتم إضافة حوض سباحة للاستمتاع خلال فصل الصيف، مؤكداً أن هناك العديد من المواقع السياحية الجميلة والقريبة من موقع النزل وتشمل دكان بن داوود الشهير في الستينيات، والذي يحتوي على المركبات القديمة والعديد من المقتنيات التي كانت تُباع في زمن الطيبين.

وجهة سياحية

تأسس «نزل القلعة» ليكون واجهة سياحية ونظرة على التراث الإماراتي، وبدا ذلك واضحاً من خلال الديكورات المستخدمة، وطريقة استقبال الزوار بالقهوة العربية الممزوجة بالهيل.