السيدة الأولى.. ترقية اجتماعية ومهنية

أحمد مراد (القاهرة)

أينما حلت السيدة الأولى.. تلفت إليها الأنظار.. ترافقها الأضواء.. ترصدها عدسات الكاميرات، وفي غالبية دول العالم تنصب جهودها في مجالات العمل الاجتماعي والثقافي والأمور المتعلقة بالمرأة والطفل.. لكن ماذا كانت تعمل قبل أن تكون السيدة الأولى؟.

ميشيل بولسونارو.. سكرتيرة

ولدت سيدة البرازيل الأولى، ميشيل بولسونارو، في 22 مارس عام 1982، وتعد الزوجة الثالثة للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونشأت في أسرة بسيطة الحال، حيث كان والدها سائق حافلة، وكان يلقب بـ «باولو نيغاو»، ولديها شقيق أصغر منها يدعى دييغو توريس رينالدو، وهو عضو في القوات الجوية البرازيلية.

بعد أن أنهت ميشيل المرحلة الثانوية من دراستها، التحقت بالجامعة وتخصصت في دراسة الصيدلة، وفي سنوات حياتها العملية الأولى عملت في عدة وظائف بسيطة، حيث عملت مندوبة مبيعات في متجر لبيع الملابس، ثم أمين صندوق سوبر ماركت. وفي مرحلة لاحقة عملت سكرتيرة برلمانية، وتزوجت جايير بولسونارو في عام 2007، وأصبحت سيدة البرازيل الأولى منذ يناير عام 2019 بعد فوز زوجها بالرئاسة.

بينغ ليوان.. مغنية أوبرا

ولدت سيدة الصين الأولى، بينغ ليوان، في 20 نوفمبر عام 1962، وهي أستاذة موسيقى، ومغنية أوبرا، وتعد الأولى في الصين التي حصلت على درجة الماجستير في الموسيقى الصوتية الوطنية، ومشرفة بدرجة الدكتوراه في معهد تعليم الفنون الموسيقية بالصين.

التحقت بينغ ليوان بجيش التحرير الشعبي، وهي في الثامنة عشرة من عمرها، ولفتت انتباه الجميع بموهبتها كسوبرانو وبإنتاجها لعروض عدة من أجل رفع معنويات جنود القوات المسلحة، وبفضل موهبتها في الغناء ذاع صيتها، وأصبحت نجمة مشهورة، كما عملت كرئيسة لأكاديمية الفنون في جيش التحرير الشعبي، وشغلت وظيفة نائب رئيس الاتحاد الصيني للأوساط الأدبية والفنية، ونائب رئيس مجلس النواب السابع لرابطة الموسيقيين الصينيين.

وتزوجت من الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، في العام 1987، وكانت وقتها أكثر شهرة منه، وأصبحت سيدة الصين الأولى منذ تنصيب زوجها رئيساً للبلاد في عام 2012.

ليتيزيا أورتيز.. صحفية

ولدت الملكة ليتيزيا، زوجة الملك الإسباني، فيليبي السادس، في 15 سبتمبر عام 1972، وحصلت على شهادة الليسانس في الصحافة من جامعة كومبلوتنس في مدريد، وبعدها حصلت على الماجستير في الصحافة السمعية والبصرية من معهد للدراسات في الصحافة السمعية البصرية، وأثناء فترة دراستها كانت تعمل بمجال الصحافة في عدة صحف. كما عملت في وكالة الأنباء الإسبانية، وفي مرحلة لاحقة عملت في صحيفة سيغلو بالمكسيك، وعند عودتها إلى إسبانيا التحقت بالعمل في النسخة الإسبانية من قناة بلومبيرغ، ثم انتقلت للعمل في قناة «سي إن إن بلس» الإسبانية.

وفي 22 مايو عام 2004، تزوجت من الملك فيليبي السادس، وكان وقتها أمير استورياس، وقد توج بعد ذلك ملكاً في عام 2014، ومن وقتها أصبحت ليتيزيا سيدة إسبانيا الأولى.

سارة نتنياهو.. اختصاصية نفسية

ولدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق في 5 نوفمبر عام 1958، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة تل أبيب عام 1984، ثم درجة الماجستير في الجامعة العبرية عام 1996، وفي سنوات حياتها العملية الأولى عملت في عدة وظائف أبرزها اختصاصية نفسية، حيث اهتمت بالأطفال الموهوبين في معهد تشجيع الشباب على الإبداع والتميز. كما عملت في وقت لاحق مضيفة طيران في شركة طيران العال.

التقت سارة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، عندما كان يترأس منظمة خيرية تقدم المساعدات للأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة، وعملت رفقته لفترة قصيرة حيث اهتمت في المقام الأول بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وفي عام 1991 تزوجت ببنيامين نتنياهو.

سوفي ترودو.. عارضة أزياء

ولدت سوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في 24 أبريل عام 1975 في مدينة مونتريال الكندية، حصلت على شهادة عليا في تخصص التجارة من جامعة ماكجيل، وبعدها حصلت على شهادة آخرى في تخصص الاتصالات من جامعة مونتريال، وعملت بعد التخرج في عدة وظائف، حيث عملت فترة كعارضة أزياء، وفي فترة أخرى عملت كصحفية.

تزوجت من جاستن ترودو في عام 2005، وأنجبا 3 أبناء، وأصبح زوجها رئيساً لوزراء كندا منذ نوفمبر عام 2015.

بريجيت ماكرون.. معلمة

ولدت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، في 13 أبريل عام 1953، وعملت كمدرسة أدب ومسرح ولغات قديمة في مدرسة سانت لويس دي غونزاغوي الثانوية في باريس، وكان الرئيس الفرنسي، ماكرون، تلميذاً لها، وقد أحبها وهو على مقاعد الدراسة الثانوية.

وفي 20 أكتوبر العام 2007، تزوج إيمانويل ماكرون بريجيت ترونيو، رغم فارق السن الذي تجاوز الـ 24 عاماً، وكانت بريجيت متزوجة قبل ماكرون ولها ابن وبنتان.

وفي 17 مايو من عام 2017، دخل إيمانويل وبريجيت ماكرون إلى قصر الإليزيه بعد انتخاب ماكرون رئيساً للجمهورية الفرنسية، وهو لم يبلغ الأربعين من عمره، بحيث بات أصغر رئيس فرنسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في خمسينيات القرن الماضي، ومن وقتها أصبحت بريجيت سيدة فرنسا الأولى.