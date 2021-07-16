في زمن إنستجرام.. ماذا تبقى لمجلات المشاهير؟!

لندن (الاتحاد)

بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع كثيراً توزيع المجلات التي تركز تغطياتها على المشاهير وقصصهم وصورهم التي عادة ما تغطي أغلفتها. وقد تكبدت هذه النوعية من المجلات خسائر فادحة في بريطانيا.. لكن الغريب أن الوضع مختلف في الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة لمجلة «بيبول» الشهيرة.

يقول دان واكفورد رئيس تحرير المجلة في حوار مع موقع «برس جازيت»: في عام 2000، كان إجمالي الاشتراكات في المجلة 2.1 مليون اشتراك.. بنهاية العام الماضي زاد العدد إلى 2.7 مليون مشترك. وعلى الرغم من أن إجمالي التوزيع تراجع خلال الفترة نفسها من 3.55 مليون نسخة إلى 3.46 مليون نسخة، فإن أرقام المبيعات كانت مذهلة.

لذلك، يتساءل كثيرون عمن يتكبد تكلفة شراء مجلة المشاهير هذه التي تركز على النميمة والقصص والشائعات الخاصة بالنجوم، في عصر إنستجرام وأخواتها ضمن عائلة «السوشيال ميديا» والمواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمات نفسها بطريقة أسرع وأقوى.

«الجميع»، هكذا رد دان واكفورد وبثقة شديدة خلال حواره المرئي مع موقع «برس جازيت». وأضاف: «لدينا جمهور كبير، خاصة من النساء بالولايات المتحدة.. ديموجرافياً نحن نحقق نجاحاً كبيراً» .

وأوضح أن المجلة تقدم خدمات متنوعة وليس فقط نسخة مطبوعة، فلديها موقع ومنصة لبث المقاطع الصوتية وقناة رقمية وتلفزيون «بيبول».. وهي كلها وسائط تصل إلى ملايين الناس عبر الولايات المتحدة وخارج أراضيها.

ووفقاً للإحصائيات، يصل جمهور بيبول - قراء النسخة المطبوعة والمنصات الرقمية، إلى نحو 88 مليون شخص شهرياً، وهم بالفعل أغلبهم نساء.

ويقول واكفورد: إنهن بطبيعة ظروف حياتهم نساء منهمكات في أمور كثيرة تشغل وقتهن.. كثيرات منهن أمهات. يتطلعن للهروب من الواقع بمتابعة حياة النجوم والمشاهير التي تبدو لهن رائعة، بكل هذه الأزياء الراقية والمجوهرات الثمينة والبيوت الفخمة والعطلات المذهلة التي يتم تقديمها بصورة مصقولة مبهرة.

وتصدر المجلة منذ عام 1972، وقد أسسها الصحفي ريتشارد ستولي - توفى مؤخراً عن 92 عاماً - على أن تكون مهمتها بالتحديد هي كتابة «قصص الناس العادية الذين يقومون بأشياء غير عادية، وقصص الناس غير العادية الذين يقومون بأشياء عادية».

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كتبت في تأبينها للصحفي الراحل أنه نجح بمجلة «بيبول» في أن يغير مسار الصحافة والنشر في الولايات المتحدة، بالتركيز على الجانب الشخصي الإنساني في التغطيات.

وكان واكفورد تولى منصب نائب رئيس التحرير في 2015. وبعد عام من قيام شركة تايم إنك ببيع المجلة للمؤسسة العملاقة «ميرديث» تولى واكفورد رئاسة التحرير بدلاً من جيس كيجل.

في ذلك الوقت كتبت صحيفة نيويورك بوست إنه بخروج كيجل انتهى عصر رؤساء تحرير مجلات المشاهير، مشيرة إلى أن واكفورد ليس من نجوم الصحافة، ونقلت عن أحد أصدقائه قوله عنه «إنه من النوع الذي سيركب المترو للذهاب إلى مطعم.. إنه ليس ذلك الشخص الذي يجوب البلاد ويرسل إليك سيارة ليموزين لتكون تحت تصرفك؟»

ومع ذلك حقق واكفورد نجاحاً كبيراً.. وهو يقول إنه على الرغم من أن بهجة العمل في صحافة النجوم تراجعت بسبب العمل من المنزل طوال أكثر من 18 شهراً بعد الجائحة، إلا أنه مازال يجد كثيراً من المتعة في العمل مع فريق المجلة المؤلف من 200 شخص.

ويضيف أن صحافة المشاهير يجب أن تقدم للقراء ما لا يمكن أن يجدوه على الإنترنت.. خاصة المصداقية.

ويقول: إن كثيراً من مجلات المشاهير في السوق لم تتكيف بعد مع الأوضاع الحديدة في قطاع النشر في العصر الرقمي. ويتابع: «لابد من أن تستثمر في الصحافة والمجلة كمهنة وحرفة، وأن تقدم للجمهور ما لا يمكن أن يجدوه على الإنترنت.»

وقد هوى توزيع هذه النوعية من المجلات التي تباع في محال السوبر ماركت خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة.. فمجلة مثل ناشيونال انكوارير انخفض توزيعها من 2.1 مليون نسخة في عام 2000 إلى 150 ألف نسخة العام الماضي.