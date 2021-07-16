قصيدة سينمائية من هوليوود.. في عشق الصحافة

عن الصحافة وعشق المهنة والهوس بالسعي المحموم وراء الحقيقة، يأتي فيلم (ذا فرنش ديسباتش) الذي خطف الأنظار والتقدير مع عرضه الأول في مهرجان كان بفرنسا قبل أيام. وبحفاوة بالغة قوبل الفيلم الذي يجمع فيه المخرج الأميركي ويس أندرسون عدداً كبيراً من النجوم. وقد صفق له الجمهور وقوفاً لمدة تسع دقائق، كما أشاد به النقاد، باعتباره تحفة فنية رائعة تستحق أن تنافس بجدارة على جائزة السعفة الذهبية أهم جوائز المهرجان الفرنسي.

ويحكي الفيلم قصة مجموعة متنوعة من الصحفيين الذين يعملون لدى صحيفة تصدر بولاية كنساس الأميركية، ويسردون قصصاً رائعة لما مروا به في مدينة فرنسية خيالية مفعمة بالحياة والحركة.. ويشارك في الفيلم النجوم بيل موراي وتيلدا سوينتون وأوين ويلسون وبينيشيو ديل تورو وأدريان برودي وتيموثي شالاميه.

وقال برودي الحائز على جائزة الأوسكار: إن الفيلم «رسالة محبة للمراسلة والأدب، وتقدير للثقافة»، فيما أكدت سوينتون لوكالة رويترز «إنه تذكرة أيضا بقيمة الصحافة الحقيقية». وأضافت: «أعتقد أنه يمكن لمن نسوا، أو تظاهروا بأنهم لم يعرفوا ذلك، إدراك أن الصحافة أداة ثقافية جليلة ومهمة للغاية ونحن نعتمد عليها بالفعل». المفارقة الغريبة أن المخرج ويس أندرسون رفض أن يعقد وفريق فيلمه مؤتمراً صحفياً، كما جرت العادة مع الأفلام المعروضة بالمهرجان، كما امتنع عن إجراء أي حوارات مع الصحفيين.