قمم العجائب.. جبال غريبة وساحرة

أحمد مراد (القاهرة)

في جميع مناطق الكرة الأرضية، شرقاً وغرباً.. شمالاً وجنوباً، تنتشر آلاف الجبال بمسمّيات وأشكال متعددة، ومواصفات شتى، من بينها جبال العجائب، الغريبة في شكلها وتكوينها، والساحرة في جمالها.

دانكسيا.. جبال ملونة

تقع جبال دانكسيا في الحديقة الوطنية الجيولوجية الصينية المعروفة بـ «تشانغيه» التابعة لمقاطعة «غانسو» في شمال غرب الصين، وهي جبال ملونة بألوان قوس قزح الناتجة عن الحجر الرملي والرواسب المعدنية التي تآكلت على مدار آلاف السنين، وتشتهر بلقب «جبال قوس قزح»، ويتراوح ارتفاعها ما بين 2000 و3000 متر، وتمتد على مساحة 320 كيلومتراً مربعاً.

وأُدرجت هذه الجبال في العام 2009 على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتعد وجهة سياحية جاذبة للسياح من داخل الصين وخارجها، وفي العام 2011 تم تزويد المنطقة المحيطة بها بالسلالم والمنصات الخشبية التي تسهّل على السياح الوصول إلى قممها.

وتتزين جبال دانكسيا بالعديد من الألوان اللامعة مثل الأحمر الداكن، والأزرق السماوي، والأرجواني، والأصفر، وتحتوي في تكوينها الجيولوجي على العديد من المعادن التي ساهمت في ظهور هذه الألوان اللامعة.

الطاولة.. من العجائب السبع

يقع جبل الطاولة في قلب مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ويتكوّن من صخور رملية منحوتة، ويصل عمره إلى 260 مليون سنة، وهو مقصد سياحي عالمي يزوره سنوياً آلاف السياح، حيث تعيش عليه بعض الحيوانات النادرة، وتنمو فيه نباتات عجيبة وأعشاب غريبة مختلفة الشكل والنوع واللون، ويصل عددها إلى 1470 نوعاً.

عُرف باسم «الطاولة»، نظراً لأن قمته مسطحة تشبه الطاولة، ويُطلق عليه أيضاً اسم «جبل تيبل»، ويبلغ ارتفاعه 1085 متراً، ويستخدم السياح التلفريك للصعود عليه. وبحسب تصويت أجري في العام 2011، أُعتبر جبل الطاولة أحد عجائب الدنيا السبع الطبيعية.

فانجينغ.. بنك الجينات

يوجد جبل فانجينغ في مدينة تونغرن بمقاطعة قويتشو الصينية، ويصل ارتفاعه إلى 2570 متراً، ويشتهر بلقب «بنك الجينات الحيوانية والنباتية»، حيث تغطي الغابات 95% من مساحته، وينمو فيه أكثر من 2000 نوع من النباتات، وتعيش عليه أكثر من 800 نوع من الحيوانات، ويعتبره البعض إحدى عجائب الطبيعة في قارة آسيا، والتراث الثمين للبشرية. ويتميز الجبل بوجود أخدود ضخم يقسمه إلى قسمين مع جسر يربط كل منهما، ويوجد معبد قديم في كل جانب، حيث يعد جبلاً مقدساً للبوذية الصينية، واسمه في الثقافة البوذية يعني «الأرض النقية للملك السماوي»، وقد أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في العام 2018.

كينابالو.. 6000 نوع نباتي

يوجد جبل كينابالو في جزيرة بورنيو جنوب شرق آسيا، ويتبع ولاية صباح الماليزية، وهو أعلى قمة جبلية في أرخبيل الملايو، حيث يصل ارتفاعه إلى 4095 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويعد من أشهر 20 جبلاً في العالم، وقد أُدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويعد الجبل والمناطق المحيطة به أحد المواقع البيولوجية الأكثر أهمية في العالم، حيث تنمو فيه ما يقرب من 6 آلاف نوع من النباتات، وتعيش عليه 326 نوعاً من الطيور وأكثر من 100 نوع من الثدييات

ويوجد بالجبل ممر جبلي حديدي يستخدمه عشاق التسلق.

فوجي.. ناطح السحاب

يقع جبل فوجي على بُعد 100 كيلو متر من غرب العاصمة اليابانية طوكيو، ويعد أعلى قمة جبلية في اليابان، حيث يصل ارتفاعه إلى 3776 متراً، ومن ثم تحيط به طبقة سميكة من الضباب، وتكسوه الثلوج، وهو جبل بركاني نشط اندلع آخر مرة خلال العام 1707. ويوصف جبل فوجي بأنه من أشهر المقاصد السياحية في اليابان، ويزوره الآلاف من السياح وبالأخص خلال موسم التسلق، حيث يستقبل نحو 300 ألف شخص خلال هذا الموسم الذي يمتد لشهرين في منتصف العام، فضلاً عن كونه جبلاً مقدساً بالنسبة لليابانيين.

الفيل.. قلب الصحراء

يقع جبل الفيل في قلب الرمال بمدينة العلا غرب المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن صخرة ضخمة يصل ارتفاعها إلى 50 متراً، ونُحتت وتشكلت منذ ملايين السنين بشكل غريب وفريد يشبه الفيل، حيث يجسد شكل خرطوم وجسد الفيل، وقد أُدرج الجبل ضمن عجائب الجيولوجيا في العالم، وتحيط بالصخرة مجموعة من الجبال ذات الألوان الفاتحة.

إريباص.. 3 براكين

يقع جبل إريباص البركاني النشط على جزيرة روز في القارة القطبية الجنوبية المعروفة بـ «أنتاركتيكا»، ويصل ارتفاعه إلى 12448 قدماً، أو ما يوازي 3794 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويرجع تاريخ تكوينه إلى 1.3 مليون سنة.

ويعد جبل إريباص ثاني أعلى بركان في القارة القطبية الجنوبية، وسادس أعلى قمة جبلية في جزيرة على كوكب الأرض.

ويضم 3 براكين خامدة، وبدأ نشاطه البركاني منذ أكثر من مليون سنة.