7 أفلام عالمية جديدة في السينما

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت بعض دور العرض في العالم رفع القيود وإعادة فتح أبوابها، والسماح للجماهير بمشاهدة بعض الأفلام التي تم إصدارها حديثاً للعام 2021، وسط إجراءات احترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. حيث استعرض موقع «Female First» قائمة من سبعة أفلام يمكن للمشاهد أن يتابعها:

الأرملة السوداء

كان معجبو سلسلة أفلام «عالم مارفل السينمائي» ينتظرون فيلم البطولة المنفردة لسكارليت جوهانسون منذ فترة طويلة، وفي غضون أيام، سيتمكنون من مشاهدة الفيلم الذي طال انتظاره «الأرملة السوداء». وعادت سكارليت جوهانسون لتلعب دور ناتاشا رومانوف، المعروفة أيضاً باسم الأرملة السوداء، وهذه المرة في فيلمها الخاص، والذي كان من المفترض أن يتم عرضه منذ فترة، لكنه تأخر بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

التطهير إلى الأبد

بدأت سلسلة أفلام التطهير في العام 2013، ونشرت الخوف والإثارة في الولايات المتحدة مع فيلم «التطهير The Purge»، الذي يتناول تنظيم حدث يقع مرة واحدة في العام، حيث تكون جميع الجرائم، بما يشمل القتل، قانونية لمدة 12 ساعة. ويغرس الفيلم نوعاً جديداً من الخوف في نفوس جمهور المشاهدين، حيث يتناول محاولة مجموعة من الأشخاص قتال أولئك الأشخاص الذين يرغبون في تحويل أميركا إلى دولة تطهير.

غضب الرجل

يأخذ النجم جيسون ستاثام زمام البطولة في فيلم الحركة «غضب الرجل»، حيث تسعى الشخصية الغامضة التي يؤديها، والتي تحمل اسم «إتش»، للانتقام وإطلاق العنان لمشاعر السخط والغضب، ليتضح أنه رجل ذو قدرات هائلة لا يمكن العبث معه.

ومن المعروف عن ستاثام أنه من أساطير أفلام الحركة، ويضفي سلوكه القاسي على شخصيته إحساساً عميقاً ومسيطراً على أحداث الفيلم.

سبيس جام: إرث جديد

أثار الجزء الأول من فيلم «سبيس جام» الذي صدر العام 1996 الفضول بما يكفي لضمان إصدار جزء آخر.

ويتناول الفيلم احتجاز نجم الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس وابنه الصغير دوم «سيدريك جو» في الفضاء الرقمي من قبل روغ آل «دون تشيدل»، ويجب عليهم أن يتعاونوا مع عصابة «لوني تونز» للهروب .

غابة كروز

تلعب إميلي بلانت ودواين جونسون دور البطولة في فيلم المغامرة والمرح، الذي تدور قصته حول طبيبة وربان يسافران عبر الأمازون بحثاً عن شجرة سحرية. وتستعين الدكتورة ليلي هوغستون «بلانت» بمساعدة ربان القارب فرانك وولف «جونسون» لإيصالها إلى نهر الأمازون بحثاً عن شجرة تمتلك قوة الشفاء.

الفرقة الانتحارية

فيلم طال انتظاره للمخرج جيمس غان، الذي أخرج سلسلة أفلام «الحراس»، إلا أن الجمهور كان متشوقاً إلى التدفق على دور السينما في نهاية شهر يوليو لمشاهدة مجموعة من الشخصيات الرائعة التي تشترك في مهمة انتحارية، قد تتسبب في مقتلهم.

غرفة الهروب: بطولة الأبطال

شهد العام 2019 إطلاق فيلم «غرفة الهروب» المثير، حيث يتناول قصة اجتماع عدد من الأشخاص في ظروف غامضة داخل غرفة، وتم إخبارهم بأنهم يتعين عليهم إيجاد مخرج، إلا أن الخروج سيكون أصعب تحدٍّ يواجهه الكثير منهم.

أما الجزء الجديد خلال 2021، فإنه يتناول قصة الأشخاص الذين نجوا من هذه الألعاب القاتلة في الماضي ليتواجه الفائزون وجهاً لوجه لاكتشاف من هو أفضل ناج.

والفيلم تجربة مليئة بالإثارة، حيث من المرجح أن تُقتل الشخصيات واحدة تلو الأخرى، بما يجعلك تتساءل من سينجو؟