من يلعب بطولة «الاختيار 3»؟

سعيد ياسين (القاهرة)

تزايدت خلال الآونة الأخيرة التكهنات حول اسم الفنان الذي سيلعب بطولة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، الذي أعلنت الجهة المنتجة له عن تقديمه خلال شهر رمضان المقبل.

ورغم أن المسلسل لا يزال في مرحلة التحضيرات الأولية، ولم تكتب حلقاته بعد، إلا أن العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي تتسابق في طرح اسم بطل الجزء الجديد، وجاء في مقدمة هؤلاء أحمد عز الذي ظهر في الحلقة الأخيرة من «الاختيار 2»، في المشاهد التي تم فيها إحباط محاولة الجماعات الإرهابية تفجير ستاد القاهرة أثناء افتتاح كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

وفاجأ عز الجميع خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف» مساء أمس «الثلاثاء» بنفيه المشاركة في «الاختيار 3»، وأيضاً في الجزء الثاني من «هجمة مرتدة»، الذي لعب بطولة جزأه الأول في رمضان الماضي، وأكد أنه يحرص على التواجد في الدراما التلفزيونية على فترات متباعدة، لتركيزه على السينما وارتباطه بعدد من الأفلام الجديدة.

وظهرت على السطح أسماء فنانين آخرين لبطولة «الاختيار 3»، ومنهم أحمد السقا، وخالد النبوي، وياسر جلال، ومحمد إمام.

ويذكر أن مسلسل «الاختيار»، الذي يخرجه بيتر ميمي، عرض جزأه الأول في رمضان قبل الماضي، ولعب بطولته أمير كرارة، وجسد فيه شخصية البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أما الجزء الثاني، فعرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، واياد نصار، ورياض الخولي، وانجي المقدم، وبشرى، وأسماء أبو اليزيد، وتناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية عام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.