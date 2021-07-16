هنيدي والسعدني في «الجواهرجي»

محمد قناوي (القاهرة)

بعد 15 عاماً من أول لقاء يجمعهما في فيلم «وش إجرام» يلتقي الفنان الشاب أحمد السعدني بالنجم محمد هنيدي من خلال الفيلم السينمائي الذي يحمل اسماً مؤقتاً «الجواهرجي»، والذي تشاركه بطولته منى زكي، فيما تجري الشركة المنتجة للعمل حالياً ترشيح باقي النجوم المشاركين فيه ، ويجسد «السعدني» في الفيلم دور دكتور تربطه علاقة ما بالبطل الرئيس وتدور بينهما العديد من المواقف، ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لدوره.

أحمد السعدني مشغول حالياً بتصوير مشاهدة في فيلم «200 جنيه»، الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم نيللي كريم، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وليلى علوي، وإٍسعاد يونس، وخالد الصاوي، وهو تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

السعدني مشغول أيضاً بقراءة سيناريو فيلم بعنوان «وادي الموت»، إخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمفارقات التي تحدث مفاجآت لأبطال العمل بما يغير مسار الأحداث، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن، ولكن مع ذلك لا يخلو من الابتسامة والكوميديا الخاصة بالموقف، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القادمة، وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي.