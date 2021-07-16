جزار يقتل زميله خوفاً من المنافسة خلال العيد

شعبان بلال (القاهرة)

أقدم صاحب محل جزارة في مصر على قتل زميل له جزار آخر بطعنه بسكين خوفاً من أن ينافسه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

بدأت الواقعة بخلاف بين المتهم والضحية، بعد أن طلب الأول رفع أسعار اللحوم التي يبيعها زميله المجني عليه، بعد أن أقبل الزبائن على لحوم الأخير نتيجة انخفاض أسعارها.

إلا أن الضحية رفض رفع أسعار اللحوم.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة قوية نشبت بين الاثنين، دفعت شقيق المجني عليه للتدخل لمحاولة فض الشجار، إلا أن المتهم ونجله توجها بالطعنات إلى المجني عليه وشقيقه، ليسقط أحدهما قتيلاً ويصاب الآخر بجروح خطيرة.

ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم ونجله، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل بسبب خلاف على لافتة أسعار لحوم المحل المنافس لهما.