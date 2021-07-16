أول تعليق لهالة صدقي بعد إثبات نسب طفليها

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانة المصرية هالة صدقي إلى جمهورها رسالة جديدة ضمنتها أول تعليق لها بعد إعلان محكمة الأسرة فوزها في قضية إثبات النسب الخاصة بطفليها، والتي كان زوجها قد تقدم بها ضدها.

وقالت صدقي، في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، «بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وأعتذر لعدم الرد تماما، من كل وسائل الإعلام لأن في الحقيقة في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه».

وأضافت هالة صدقي «ولم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليّ ولم يراع مشاعرهم، وضغط عليّ حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها».

ووجهت الفنانة المصرية اعتذاراً لجمهورها قائلة «بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية التي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج ثاني».