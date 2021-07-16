مهرجان كان يستعد لساعة الحسم

تُختتم عروض الأفلام المنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان الفرنسي الجمعة، مع فيلم يدعو إلى ضبط الأسلحة المتفلّتة وآخر يتمحور على الاضطراب الثنائي القطب، قبل أن تختلي لجنة التحكيم لاختيار الفائزين في الدورة الرابعة والسبعين من هذا الحدث السينمائي العريق.

لكن لا بدّ من أخذ مفاجآت اللحظة الأخيرة في كان في الحسبان. ففي العام 2019، خُلطت أوراق المسابقة في الأيام الأخيرة عندما فرض "باراسايت" للكوري الجنوبي بونغ جون-هو نفسه على حلبة المنافسة وحصد السعفة الذهبية في نهاية المطاف.

ومن المرتقب عرض فيلمين أخيرين الجمعة خلال المهرجان الذي شكل بعودته بارقة أمل لأوساط السينما العالمية وجرى من دون مشاكل تذكر بالرغم من الوضع الصحي.

من شارون ستون إلى تيلدا سوينتون مرورا بمات دايمون، حضرت كوكبة من النجوم هذه الدورة التي عرضت فيها أفلام من أصقاع العالم كافة، من المغرب العربي إلى الصين.

والفيلم الأول المزمع عرضه الجمعة في إطار المنافسة هو "نترام" حول مسألة ضبط الأسلحة النارية. وهو يستعيد حادثة إطلاق نار في أستراليا أودت بحياة 35 شخصا سنة 1996 من خلال التركيز على شخصية القاتل. الضحايا.

أما الفيلم الثاني والأخير، فهو مشروع خاص جدا للسينمائي البلجيكي جواكيم لافوس بعنوان "ليزانتراكيل" مستوحى من تجربة شخصية حول عائلة ينهكها مرض الأب (داميان بونار) المصاب بالاضطراب الثنائي القطب وتجدّ الأم (ليلى بختي) لتبقي ابنهما بعيدا من هذه المعاناة.



غير أن أفلاماً أخرى برزت أيضا في المسابقة مثل الفيلم الافتتاحي "أنيت" لليوس كاراكس و"ريد روكيت" لشون بايكر.

وقد تكون السعفة الذهبية من نصيب امرأة هذه السنة، وذلك للمرة الثانية لا غير في تاريخ المهرجان. فجوليا دوكورنو، المخرجة الأصغر سنا في هذه الدورة، لم تلق استحسان النقاد مع عملها "تيتان" لكنها أثارت إعجاب الجمهور. ولا بدّ أيضا من حسب حساب للمخرجة المجرية إلديكو إنييدي مع فيلمها "ذي ستوري أوف ماي وايف" حول قصة حبّ من بطولة ليا سيدو.















