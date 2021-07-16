شاب يافع سيصبح أصغر رائد فضاء في التاريخ بمرافقته بيزوس

سيصبح شاب في الثامنة عشرة أصغر رائد فضاء في التاريخ عندما يشارك في 20 يوليو المقبل إلى جانب الملياردير جيف بيزوس في الرحلة الأولى للمركبة الفضائية التابعة لـ"بلو أوريجين"، على ما أعلنت الشركة الخميس.

ويحمل أوليفر دايمن الذي أنهى دراسته الثانوية عام 2020 رخصة طيار خاص، وهو أول مسافر في رحلة "بلو أوريجين" دفع ثمن تذكرته، لكنه ليس الفائز مقابل 28 مليون دولار بالمزاد للحصول على مقعد في المركبة، وأفادت الشركة بأن هذا الراكب طلب عدم الكشف عن هويته، وسيسافر في مهمة مستقبلية.

ويشكّل الإعلان "بداية العمليات التجارية" لمركبة "نيو شيبرد" التابعة لـ"بلو أوريجين"،وفق ما قال رئيس االشركة بوب سميث.

واعتبر أن "أوليفر يمثل جيلاً جديداً من الأشخاص الذين سيساعدون في بناء طريق إلى الفضاء".

وستتيح المشاركة في رحلة "نيو شيبرد" لأوليفر دايمن تحقيق حلم حياته، إذ أنه مفتون بالفضاء والقمر والصواريخ منذ أن كان في الرابعة من عمره، على ما جاء في بيان.

ويعتزم أوليفر دراسة الفيزياء وإدارة الابتكار في جامعة أوتريخت بهولندا اعتباراً من سبتمبر.

ولم تشر الشركة إلى جنسية الشاب، لكنّ حسابه العام على "إنستغرام" يحتوي على تعليقات مكتوبة في الغالب باللغة الهولندية.

وسينضم أوليفر إلى الركاب الآخرين في أول رحلة مأهولة لمركبة "نيو شيبرد" الفضائية، وهم مؤسس "بلو أوريجين" جيف بيزوس وشقيقه مارك، ووالي فانك التي ستصبح أكبر رواد الفضاء سنّاً في التاريخ إذ تبلغ 82 عاماً.