مخرجة "مش أنا" تدخل خط الأزمة بعد تصريح حلا شيحة

أحمد عاطف (القاهرة)

بعدما تصدرت أزمة كليب فيلم "مش أنا" منصات البحث ومواقع التواصل، والذي يجمع الفنان تامر حسنى وحلا شيحة بسبب اعتراض الأخيرة بأن فيه مشاهد لا تتناسب مع أيام العيد.. دخلت مخرجة الفيلم "سارة وفيق" على خط الأزمة، موجهة رسالة للداعية معز مسعود بأن عليه أن يذكرهم لأنهم لم يتخذوا إجراء مع زوجته.

وقالت المخرجة المصرية لفيلم "مش أنا" عبر حسابها بموقع التواصل "فيسبوك": "أستاذ معز أنا سارة وفيق، مخرجة فيلم (مش أنا) قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه إنك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد إذن حضرتك إحنا نشيل مشاهد ليه؟ وبأي حق بعد ما صورت وأخدت أجرها كامل؟ واحنا مالنا إنك اتجوزتها!! إنت اتجوزتها فنانة وبتصور الفيلم دا، ودي حاجة بينك وبينها إحنا مالنا وكمان بتقول كنت هتأخد إجراء".

وتابعت سارة وفيق: "فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من 21 يوم من ساعة ما الفيلم نزل؟ ماهو الكليب في الفيلم، ومصر كلها تقريبا شافت الفيلم ومحقق أعلى إيرادات كنت فين حضرتك؟ وهي كانت فين؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه وبعدين دا كليب رومانسي والمراعاة من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج، ودي مصاريف كبيرة أوي وحلا وافقت تصور برضاها، ورغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا على رسايلنا، كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها وتقفل الصفحة صح، مش تخليها تقاطع شغلها وتورطها كدا دا لو إنت السبب في المقاطعة دي والله أعلم".









