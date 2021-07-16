جوجل تطلق خاصية جديدة.. تعرف عليها

أحمد عاطف (القاهرة)

أطلق محرك البحث العالمي جوجل خاصية جديدة، تتيح للمستخدمين إمكانية حذف آخر 15 دقيقة من سجلات البحث وذلك على تطبيق الهواتف المحمولة، إضافة إلى بعض الإمكانيات الجديدة الأخرى.

وبحسب بيان الشركة فإن الخاصية الجديدة متاحة لنظام التشغيل IOS وسيتم تفعيلها لدى مستخدمي Android خلال الفترة القادمة.

وكانت الخيارات المتاحة سابقا هي الحذف التلقائي ثلاثة أشهر أو 18 أو 36 شهر، إلى جانب إمكانية المسح اليدوي في أي وقت.

وترى جوجل أن الخاصية الجديدة ستمنح المستخدمين مزيدا من الخصوصية، حيث سيصبح بإمكانهم مسح سجل عمل سريع قام به المستخدم ويريد ألا يكون موجودا في سجلات البحث.

إضافة إلى تأمين عمليات البحث الخاصة به من أعين المتطفلين بشكل سهل، بدلا من الدخول إلى سجلات البحث واختيار إعدادات المسح بشكل طويل.









