مرض نادر يجبر رجلاً على النوم 300 يوم في السنة

يقضي رجل من منطقة ناجور الهندية 300 يوم في السنة وهو نائم، وذلك بسبب اضطراب في النوم يعرف باسم فرط النوم (HPA). في حين أن معظم الناس ينامون نحو 6.5 إلى 8 ساعات يوميا في فترة واحدة، إلا أن وبورخارام البالغ من العمر 42 عاما المقيم في قرية بهادوا في ولاية راجاستان ينام لمدة 25 يوماً متواصلة بمجرد أن يأخذ قيلولة. وقد تم تشخيص الرجل بالمتلازمة النادرة لأول مرة منذ 23 عاما، ومنذ ذلك الحين، أثرت الحالة المرضية على صحته وأسلوب حياته. وبورخارام الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين القرويين، يدير شركة محلية في المنطقة، لـ5 أيام فقط في الشهر، فهو وبمجرد أن ينام، قد يكون من الصعب للغاية عليه الاستيقاظ. وذكر أفراد الأسرة أنه في البداية نام لأكثر من 7 إلى 8 أيام متتالية، إلا أن الأعراض ساءت مع مرور السنين، ما أدى في النهاية إلى النوم لمدة 20 إلى 25 يوما تقريبا. ويعزو العلماء هذه الحالة إلى حدوث تقلب في بروتين الدماغ المعروف باسم TNF-alpha الذي يرتبط عموما بالاضطرابات المرتبطة بالنعاس المفرط، مثل انقطاع النفس أثناء النوم وفرط النوم مجهول السبب.