حسين الجسمي.. «حته من قلبي»

دبي(الاتحاد)

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة تحت عنوان «حته من قلبي» من ألحانه وغنائه، حملت بين طياتها كل مشاعر الفرح والبهجة والعشق في كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، وهي باللون الغنائي المصري، الذي يجدد بها التعاون مع كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ويقول في مطلعها:

وش من غير كاني وماني

طبعي بدخل في الموضوع

إنتي صورتك مستلماني

كل أيام الإسبوع

يا حته يا حته يا حته من قلبي

لقيت نُصي ولقيت جوي..

وقد طرح الجسمي «حته من قلبي» عبر قناته الرسمية في YouTube، ضمن فيديو تضمن كلمات الأغنية، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات الصوتية والفيديوهات.

وتخطت عدد المشاهدات في القناة الرسمية لـ«حسين الجسمي» في YouTube لكافة المحتوى 3 مليارات مشاهدة، وهو نجاح عربي وعالمي، خاصة وأنه أول فنان عربي يحقق هذا التميز والإنجاز عبر قناته الخاصة.