تعرف على ثمن أغلى برجر في العالم

هل جربت أن تتناول رقائق الذهب؟ إذا كنت مهتماً بالرفاهية فبالتأكيد سيشدك منظر أغلى شطيرة برجر في العالم، مكسوة برقائق الذهب، وتبلغ تكلفتها 5 آلاف يورو.

ووفقاً لمواقع إخبارية، فقد صنع طاهٍ هولندي يُدعى روبرت فان دي فين، والذي يعمل في مطعم دي دالتون، أغلى سندوتش برجر، وأطلق عليه اسم الفتى الذهبي، وغطاه بقشرة الذهب، حيث وصل ثمنه إلى 5 آلاف يورو.

ويتم تحضير البرجر باستخدام كافيار بيلوجا، وسرطان البحر، والزعفران، ولحم بقر واغيو، والكمأ الأبيض، وجبن الشيدر الإنجليزي، وصلصة باربيكيو مصنوعة من أغلى حبوب البن في العالم، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للمطعم.