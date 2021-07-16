عمل فني جديد لشريف الدسوقي بعد بتر قدمه

شعبان بلال (القاهرة)

بعد فترة قصيرة من إعلان تعافيه من بتر قدمه، يُشارك الفنان المصري شريف دسوقي في بطولة العرض المسرحي "ياما في الجراب ياحاوي"، من خلال دور رئيسي غير متوقع، وذلك بترشيح وحماس من الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأعلن مسرح كايرو شو، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث عروضه "ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من بطولة النجم يحيي الفخراني، ولأول مرة على المسرح الفنان إياد نصار، ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معا.

ولأول مرة منذ سنوات، سيتم الشهر المُقبل افتتاح أولى عروض عمل مسرحي بهذه الضخامة من الإسكندرية، وعلى مسرح واحدة من أهم المؤسسات الثقافية، وهي مكتبة الإسكندرية، لكن المفاجأة في العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي في البطولة.

وحسب مصادر محلية، فإن الفنان شريف دسوقي رحب بهذا العرض، ولاقى أيضاً حماساً من كل أسرة عمل العرض ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.