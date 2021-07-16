اكتشاف إصابات بحمى الخنازير الأفريقية في ألمانيا

أعلنت الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا اكتشاف حالات إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في خنازير محلية لأول مرة بولاية براندنبورج .

وأكد معهد فريدريش لوفلر (إف إل أي) يوم الخميس حالات الإصابة. وتم حتى الآن اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية فقط في الخنازير البرية بألمانيا.

وجاءت الخنازير التي ظهرت نتيجة فحصها إيجابية من مزرعة عضوية بمنطقة سبري-نايس ومزرعة صغيرة في منطقة ميركيتش- أودرلاند بالقرب من الحدود البولندية في مناطق متأثرة بالفعل من حمى الخنازير الأفريقية في الخنازير البرية.

وسيجري إنشاء مناطق حماية ومراقبة حول المزارع المتضررة.

يشار إلى أن حمى الخنازير الافريقية عدوى فيروسية شديدة تصيب فقط الخنازير - البرية والداجنة - وعادة ما تتسبب في نفوقها.

وفرضت دول من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة حظراً على واردات لحم الخنزير من ألمانيا العام الماضي بعد تأكيد حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في البلاد.





