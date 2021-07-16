تعليق جديد من حلا شيحة على أزمتها مع تامر حسني

شعبان بلال (القاهرة)

نشرت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة تعليقاً جديداً على أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، بسبب فيلمهما الأخيرة "مش أنا"، والذي طُرح في دور العرض قبل أكثر من أسبوعين.

ودعمت الفنانة حلا شيحة زوجها الداعية معز مسعود عبر مشاركتها لمنشوره، الذي كتبه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث دافع عن تصريحاتها الأخيرة حول فيلمها مع تامر حسني.

وقال "مسعود" على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما أنتِ قولتي في البوست بكل احترام".

وأضاف :"ولو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

وتصدرت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تصريحاتها التي كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وتسببت في جدل كبير .

وكانت حلا قد كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".