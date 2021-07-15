طيار يطالب شركة خطوط بمليار دولار بدعوى تعويض

أقام أحد طياري شركة الطيران الأميركية "دلتا أيرلاينز"، دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمليار دولار أميركي، بدعوى سرقتها تطبيقا خاصا طوره لتبادل الرسائل النصية بين أطقم الطائرات، واستخدمته الشركة في تطوير التطبيق الخاص بها.

ورفع الطيار كريج ألكسندر الدعوى القضائية ضد "دلتا أيرلاينز" أمام محكمة ولاية جورجيا بتهمة سرقة أسرار تجارية.

وقال ألكسندر إنه أنفق 100 ألف دولار أميركي من ماله الخاص لتطوير تطبيق "كرو لايف" الذي قدمه لشركة الطيران كطريقة لحل مشكلة الاتصالات مع أطقم الطائرات في أعقاب اضطراب حركة الطيران.

ورفضت شركة "دلتا" استخدام التطبيق الذي قدمه ألكسندر ثم طورت تطبيقا مماثلا له واستخدمته.

وقال كينان نيكس، محامي ألكسندر إن الشركة "سرقت التطبيق كلص الليل" وخدعت موظفها المخلص.

وأضاف أن ألكسندر طيار مخضرم ويعمل في شركة الطيران منذ 11 عاما.

من ناحيته، قال مورجان دورانت المتحدث باسم "دلتا أيرلاينز"، في بيان "في حين نتعامل مع الادعاءات في شكوى ألكسندر بجدية، فإنها لا تمثل وصفا دقيقا ولا عادلا لتطوير دلتا منصتها الخاصة للتواصل بين أطقمها".