مصنع ينتصر في معركة قضائية

برلين (د ب أ)

فشل اتحاد حماية التنوع الأحيائي والطبيعة الألمانية ورابطة الخضر للدفاع عن البيئة في مدينة براندنبورج في الحصول على حكم قضائي ضد ترخيص أولي لبناء مصنع شركة السيارات الكهربائية تيسلا في منطقة جروينهايد بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.ورفضت محكمة برلين براندنبورج الإدارية العليا استئناف المنظمات البيئية التي تقول إن المصنع يستهلك كميات كبيرة من المياه، ويمكن أن يتسبب في حوادث أو آثار سلبية على البيئة.

وقبل أيام تفقد إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، موقع بناء المصنع العملاق.