أطعمة تقوي الشعر

ترجمة عزة يوسف

قدم موقع «NDTV Food» بعض النصائح التي تجعل الشعر قوياً وطويلاً وسريع النمو عن طريق روتين غذائي صحيح بالطرق الطبيعية.

- البروتين

يساعد تناول البروتينات الصحية على نمو الشعر، وتشمل مصادرها الجيدة البيض والحليب والجبن والدجاج والدواجن.

- البيوتين

البيوتين هو من عائلة فيتامين (ب)، ويرتبط بنمو الشعر الطويل، ويعتبر العدس مصدرا جيدا له، وكذلك اللوز والجوز.

- الحديد

يؤدي نقص الحديد إلى ضعف إمداد أنسجة الجسم بالأكسجين، بما يشمل بصيلات الشعر، ويمكن العثور على الحديد في اللحوم والدواجن والبيض .

- فيتامين (ج)

لا يمكن أن تحصل أي امرأة على شعر صحي وطويل من دون فيتامين (ج) أو (سي) الذي يعتبر أهم عنصر غذائي للجلد وفروة الرأس.